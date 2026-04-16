Nutrire la vita | il nuovo libro di Antonio Giacomo Rizzo il chirurgo messinese che porta la prevenzione dal Mediterraneo all’Africa

Un nuovo libro scritto da un chirurgo di Messina mette in luce il legame tra alimentazione e salute, collegando le esperienze in sala operatoria, le missioni di prevenzione in Africa e le riflessioni sul ruolo del cibo nella vita quotidiana. L’autore, coinvolto in attività di prevenzione oncologica in Costa d’Avorio, propone un approfondimento sul valore della nutrizione e sulla sua importanza nel mantenimento del benessere.