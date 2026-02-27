La missione di Antonio | Il viaggio in Africa mi ha fatto scoprire dei nuovi ‘Orizzonti’

Un viaggio in Africa può cambiare il modo di vedere il mondo e, spesso, sono gli incontri con le persone locali a lasciare il segno più profondo. Le esperienze vissute in terre sconosciute portano a scoperte personali che vanno oltre le mete visitate. È in quei momenti di confronto e scoperta che si trovano nuove prospettive da portare con sé nel cammino.

I viaggi che cambiano la vita molto spesso non si misurano con le stelle degli hotel frequentati, ma con gli sguardi di chi ti porge il benvenuto. Lo sa Antonio Crispino, 27enne forlivese con alle spalle un percorso accademico nel mondo delle relazioni internazionali con particolare riferimento al continente africano, in stretto contatto con le attività di Orizzonti. L'associazione cesenate Orizzonti è specializzata in questo genere di viaggi e non certo in qualità di tour operator: semina speranze in luoghi martoriati da guerre, epidemie ed estrema povertà. "Tutto – racconta Antonio – è nato dai racconti di cari amici dell'associazione, Giovanni e Iva, che mi avevano parlato a lungo della realtà della Sierra Leone, invitandomi più volte a toccare con mano quello spicchio di mondo.