Affitti brevi a Roma le associazioni per la casa incalzano il Campidoglio | Stop alle nuove aperture Un regolamento è urgente

Una moratoria delle nuove aperture. Una valutazione degli indici di saturazione nel rapporto fra locazioni e posti letto. Controlli migliori e maggiori, digitali e sul campo, monitoraggio del fenomeno e coinvolgimento della cittadinanza. Sono alcune delle proposte delle associazioni che si occupano di diritto alla casa al Comune di Roma, tra cui GRoRABGruppo Romano Regolamentazione Affitti Brevi, Nonna Roma, Sparwasser, Social Forum Abitare, Spin Time, Fondazione Di Liegro, CNCA, Sunia, Unione Inquilini. Proposte che verranno discusse in un incontro il prossimo 28 febbraio a Roma. “Un Regolamento per gli affitti brevi nella Capitale è urgentissimo per garantire una progressiva restituzione delle abitazioni al mercato degli affitti standard e – un po’ ottimisticamente – una progressiva riduzione dei canoni di locazione oltre che per restituire identità e socialità alle zone più aggredite dal fenomeno, infine per restituire ai ‘sopravvissuti’ relazioni e sicurezza nei condomini”, spiega Maria Luisa Mirabile, portavoce GRoRAB. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Affitti brevi, stop all’aumento della tassa per la prima casa in locazione: il compromesso in manovraLa manovra 2026 prevede un aumento al 26% della tassazione sugli affitti brevi, ma la maggioranza ha trovato un accordo per escludere la prima casa in locazione da questo incremento, limitando così gli effetti sull’affitto di abitazioni principali e mantenendo più accessibile il mercato degli affitti brevi.

Locazioni Milano Roma Napoli: confronto sui canoni e sulle tendenze 2025Locazioni Milano Roma Napoli: analisi dei canoni, tipologie più affittate e contratti prevalenti nel primo semestre 2025 secondo Gruppo Tecnocasa. guidafinestra.it

Affitti a Milano in calo dopo anni, più alti a Roma e Napoli: dove convengonoNel primo semestre 2025 i canoni scendono a Milano e salgono a Roma e Napoli: bilocali i più richiesti, cambiano contratti e tempi ... quifinanza.it

