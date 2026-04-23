Malpensa resta intitolato a Berlusconi | il Tar respinge i ricorsi

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da altri Comuni della provincia di Varese contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione è stata presa dalla prima sezione del Tar, presieduta da Antonio Vinciguerra. I ricorsi erano stati avanzati contro la scelta di assegnare il nome dell’ex premier all’aeroporto.

I Comuni avevano impugnato l’ordinanza dell’11 luglio 2024 con cui il dirigente dell’Enac, competente per la Direzione territoriale di Milano Malpensa, ha disposto l’intitolazione dello scalo aeroportuale di Milano Malpensa “alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi”. Secondo i giudici amministrativi “non può essere riconosciuta in capo ai Comuni limitrofi ricorrenti alcuna competenza in ordine all’intitolazione dello scalo aeroportuale di Malpensa in forza dell’invocato potere di toponomastica”, alla luce “dell’appartenenza dell’infrastruttura allo Stato, la sua funzione ontologicamente ‘extralocale’, nonché il riconoscimento di poteri di polizia e di controllo all’Enac e, per certi aspetti, anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malpensa resta intitolato a Berlusconi: il Tar respinge i ricorsi Notizie correlate Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsiIl Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e... Malpensa intitolato a Berlusconi, il Tar respinge i ricorsi: ‘Iter corretto’Bocciati i ricorsi al Tar del comune di Milano e di alcuni comuni del varesotto per l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il Tar respinge i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Berlusconi; Le ultime news sull'Aeroporto di Milano Malpensa Silvio Berlusconi (MXP). Aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi: Tar boccia i ricorsiL’aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, So ... tg24.sky.it Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsiSecondo i giudici amministrativi della Lombardia, l'iter che ha portato all'intitolazione dello scalo al Cavaliere è stato corretto ... msn.com Martina Lenti. . Atterrando a Malpensa, tra un annuncio gracchiante e una corsa al nastro bagagli, vengo fulminata da una Patty Pravo celestiale. Prestata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino per raccontare la mostra “Pazza Idea: oltre il ’68 – Icone Pop - facebook.com facebook