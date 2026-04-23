Il Tribunale Amministrativo ha respinto i ricorsi presentati da alcuni comuni del varesotto e dal Comune di Milano contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. I ricorrenti avevano contestato la procedura seguita per la decisione, ma il Tar ha giudicato l’iter corretto e conforme alla normativa vigente. La decisione è definitiva e chiude la vicenda legale legata alla denominazione dell'aeroporto.

Bocciati i ricorsi al Tar del comune di Milano e di alcuni comuni del varesotto per l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, storico leader di Forza Italia L’aeroporto diMilano Malpensarimarrà intitolato aSilvio Berlusconi. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dalComune di Milanoe da alcuniComuni del Varesotto(Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate) contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa al Cavaliere. Una decisione che chiude, almeno sul piano amministrativo, una vicenda che aveva assunto fin da subito anche un forte valore politico. La sentenza del Tar conferma dunque lalegittimità dell’iter seguito dalle istituzioni, rafforzando una scelta simbolica che, fin dall’inizio, ha diviso amministrazioni locali e forze politiche.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malpensa intitolato a Berlusconi, il Tar respinge i ricorsi: ‘Iter corretto’

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