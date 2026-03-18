Nella puntata di Affari Tuoi del 18 marzo 2026, Herbert Ballerina ha condotto i primi sei tiri del gioco, sostituendo Stefano De Martino. Durante la trasmissione, Ballerina è stato premiato dal conduttore per aver inventato la “brizzolacca”. I primi pacchi sono stati scelti tra i più “importanti”, contribuendo a creare un’atmosfera frizzante. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla puntata.

Puntata a dir poco frizzante quella di Affari Tuoi del 18 marzo 2026, in cui sono usciti come primi pacchi quelli più “importanti”: a condurre i primi sei tiri è stato Herbert Ballerina, premiato dal conduttore Stefano De Martino per aver inventato la “brizzolacca”. Protagonista della puntata è stata Sara dall’Umbria, precisamente da Spoleto. Cosa è successo nella puntata del 18 marzo di Affari Tuoi. Non sono mancati dei colpi di scena, momenti di tensione e di puro show: ormai la formula di Affari Tuoi è perfettamente collaudata e tutto funziona alla grande. Stefano De Martino ha presentato la concorrente di questa serata: la 33enne Sara da Spoleto, commessa in un negozio di abbigliamento, in studio con il compagno Daniele. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia il posto a Herbert. Poi porta fortuna (ma non basta)

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Diamo un voto a Herbert Ballerina in versione presentatore di Affari Tuoi al posto di De Martino. Che divertenti!!! #affarituoi - facebook.com facebook

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