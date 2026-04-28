Martedì 28 aprile, su Rai1, torna Affari Tuoi con Stefano De Martino che conduce la puntata. A sfidarsi sono tre sorelle gemelle provenienti dalla Sicilia, Michela, Federica e Laura. Durante la trasmissione, De Martino interagisce con i concorrenti, mentre Herbert, presente in precedenza come partecipante, non si è presentato all’appuntamento. La puntata si svolge in un clima di attesa e curiosità tra i telespettatori.

Stefano De Martino torna ad animare la serata di Rai1 con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi. Quella di martedì 28 aprile è una puntata decisamente affollata: a giocare sono le tre sorelle gemelle siciliane, Michela, Federica e Laura. In studio non manca, come sempre, Herbert Ballerina che, questa volta, fatica a presentarsi e finisce subito al centro dell’ironia del conduttore. Intanto, la partita delle tre concorrenti si apre con il piede giusto e si chiude con un finale decisamente inaspettato. “Affari Tuoi”, Herbert non si presenta e viene preso in giro da Stefano. La puntata di Affari Tuoi di martedì 28 aprile si apre con un’energia subito frizzante: Stefano De Martino accoglie in studio le tre gemelle siciliane e dà il via alla puntata con il suo solito piglio leggero.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino gioca con tre concorrenti. E Herbert “non si presenta”

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