Affari tra le auto in sosta a Milano | spacciatore nasconde la droga nella gomma di una macchina
Nel pomeriggio di mercoledì a Milano, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo di 32 anni, di origine egiziana, sorpreso mentre gestiva un’attività di spaccio in via Padova. Durante i controlli, è stato scoperto che la droga, una dose di cocaina, era nascosta tra le gomme di un’auto in sosta. L’uomo è stato portato in centrale, dove è stata verificata la propria posizione.
La cocaina era nascosta tra le gomme delle auto in sosta. Non è bastato. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17, gli agenti della polizia locale di Milano hanno tratto in arresto un egiziano di 32 anni, sorpreso a gestire una piccola piazza di spaccio a cielo aperto, in via Padova.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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