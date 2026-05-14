Affari tra le auto in sosta a Milano | spacciatore nasconde la droga nella gomma di una macchina

Nel pomeriggio di mercoledì a Milano, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo di 32 anni, di origine egiziana, sorpreso mentre gestiva un’attività di spaccio in via Padova. Durante i controlli, è stato scoperto che la droga, una dose di cocaina, era nascosta tra le gomme di un’auto in sosta. L’uomo è stato portato in centrale, dove è stata verificata la propria posizione.

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