Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta | morta Carmina Spagnolo

Una donna è deceduta nella mattinata del 9 aprile a Milano dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta in via Pisanello, area con sosta vietata al mercato. La vittima, di nome Carmina Spagnolo, è stata investita mentre attraversava la strada e ha subito gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarla, è stata dichiarata morta. Le forze dell'ordine stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

Carmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano. La 79enne era appena caduta con la bici tra le auto in sosta vietata per il mercato rionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina Spagnolo. Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina SpagnoloCarmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano ... fanpage.it Ciclista investita dopo una caduta: Carmina Spagnolo scivola sull’asfalto e viene travolta da un’autoMilano, la donna è morta a due passi da casa, vittima di una tragica carambola in via Pisanello. Incidente simile in piazza Morbegno ... ilgiorno.it