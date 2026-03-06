AEW | Le IInspiration spiegano i motivi della firma con la AEW

Le IInspiration, il duo formato da Jessie McKay e Cassie Lee, hanno annunciato di aver firmato un contratto con la AEW. Nonostante un avvio complesso nella federazione, le due wrestler hanno confermato che la decisione di unirsi alla AEW è stata semplice e immediata. Le wrestler hanno condiviso i loro motivi senza entrare in dettagli, spiegando che la scelta è stata dettata da fattori personali e professionali.

Sicuramente le IInspiration non hanno avuto un inizio semplice in AEW, ma per Jessie McKay e Cassie Lee la firma con la federazione sarebbe stata una decisione molto semplice da prendere. Durante un Q&A con i fan per For The Love of Wrestling, alle due wrestler è stato chiesto il perchè abbiano deciso di firmare per la AEW e per cosa sono più emozionate ora che fanno parte della compagnia di Tony Khan. Jessie McKay ha risposto non nominando delle specifiche avversarie, ma secondo lei l’attrattiva principale della AEW sarebbe la possibilità di prendere parte a nuovi match: “Oh cielo, siamo così emozionate, non vediamo l’ora. Debuttare a Brisbane, in Australia, nel nostro paese, è stata la ciliegina sulla torta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

