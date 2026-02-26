AJ Styles ha messo a tacere ogni speculazione sul suo futuro: è ufficialmente ritirato dal wrestling attivo, ma il suo legame con la WWE non si interrompe. Nel corso di un’intervista al podcast Talk N Shop con Karl Anderson e Doc Gallows, il veterano della WWE ha chiarito la sua posizione una volta per tutte, smentendo le voci su un possibile passaggio alla AEW o un ritorno in New Japan. Styles ha voluto rispondere direttamente a chi ipotizzava che la WWE lo avesse inserito nella Hall of Fame solo per impedirgli di andare alla AEW: “Tutti a dire: ‘Oh, la WWE l’ha messo nella Hall of Fame per non farlo andare alla AEW’. Ragazzi, io mi sono ritirato dal wrestling, dal ring, punto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AJ Styles conferma il ritiro dal ring, niente AEW: "Continuerò a lavorare con la WWE"

