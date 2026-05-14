AEW | Sarà uno Stadium Stampede match formato maxi completata la lista dei partecipanti

Manca ormai poco al pay-per-view Double or Nothing e all’atteso Stadium Stampede match della AEW, evento che si prepara a essere uno dei momenti principali della serata. La lista dei partecipanti è stata completata, confermando la presenza di numerosi protagonisti. Negli ultimi tre anni, questo tipo di incontro era stato sostituito dall’Anarchy in The Arena, ma quest’anno si torna alla formula originale, con un match di ampio respiro e grande spazio per l’azione.

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