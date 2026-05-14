AEW | Sarà uno Stadium Stampede match formato maxi completata la lista dei partecipanti
Manca ormai poco al pay-per-view Double or Nothing e all’atteso Stadium Stampede match della AEW, evento che si prepara a essere uno dei momenti principali della serata. La lista dei partecipanti è stata completata, confermando la presenza di numerosi protagonisti. Negli ultimi tre anni, questo tipo di incontro era stato sostituito dall’Anarchy in The Arena, ma quest’anno si torna alla formula originale, con un match di ampio respiro e grande spazio per l’azione.
Manca sempre meno al PPV Double or Nothing e anche ad uno dei match unici della AEW, caratteristico proprio del PPV citato: lo Stadium Stampede match che negli ultimi tre anni era stato sostituito da un più “concentrato” Anarchy in The Arena match. Ancora una volta ci sarà un team guidato da Chris Jericho che questa volta se la vedrà con un team guidato da Ricochet con un mix di stable e partecipanti. Dopo lo speciale di sabato scorso, con l’annuncio di Jack Perry di voler portare con sé nel match il resto dell’Elite, si era capito che da un 5vs5 si sarebbe passati ad un 7vs7 ed è stato confermato questa notte con gli ultimi partecipanti svelati.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Notizie correlate
Giudice Sportivo Serie A, uno squalificato per Juve Genoa: non ci sarà nel match dell’Allianz Stadium. Il comunicato ufficiale della Lega con tutte le decisioni dopo la 30ª giornatadi Redazione JuventusNews24Giudice Sportivo Serie A: salterà la sfida fra Juve e Genoa per il match la squalifica.
Convocati Bologna per la Juventus: la lista di Italiano per il match in programma domani sera allo Stadiumdi Luca FiorettiConvocati Bologna per la Juventus: la lista completa e definitiva di Italiano per la partita di campionato in programma domani sera...