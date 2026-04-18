Convocati Bologna per la Juventus | la lista di Italiano per il match in programma domani sera allo Stadium

Il tecnico della Juventus ha annunciato la lista dei calciatori convocati per la partita di campionato contro il Bologna, in programma domani sera allo Stadium. La lista comprende tutti i giocatori disponibili dal mister, che sono stati chiamati a partecipare alla sfida. La convocazione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla formazione titolare o eventuali assenze. La partita si svolgerà in serata, con le due squadre pronte a scendere in campo.

di Luca Fioretti Convocati Bologna per la Juventus: la lista completa e definitiva di Italiano per la partita di campionato in programma domani sera allo Stadium. Il Bologna ha terminato la seduta di allenamento in vista della sfida di domani sera allo Stadium. Il club emiliano si prepara ad affrontare la Juventus con assoluta determinazione, consapevole dell’importanza della gara per la propria di classifica. Tramite una nota ufficiale, la società rossoblù ha diramato la lista dei giocatori scelti per questa trasferta. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Le decisioni di Italiano confermano le attese generali, raggruppando gli elementi maggiormente in forma per questo delicatissimo incontro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Bologna per la Juventus: la lista di Italiano per il match in programma domani sera allo Stadium Notizie correlate Convocati Pisa per la Juventus: quattro gli assenti per Hiljemark in vista del match dello Stadium. La lista completaCarnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate. Probabili formazioni Juve Sassuolo: le possibili scelte di Spalletti per il match in programma questa sera allo Stadiumdi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Sassuolo: ecco le possibili scelte di Spalletti per il match di campionato in programma questa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I convocati per #BFCAstonVilla; Bologna, i convocati per il Lecce: assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Ferguson; I convocati di Bologna – Lecce; I CONVOCATI PER BOLOGNA-LECCE. I convocati del Bologna per la Juve: non c’è Casale, il motivo. La scelta su DallingaIl Bologna ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Non sarà presente Casale che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Non ... msn.com Bologna, i convocati per la Juventus: out Casale per infortunio, l'esito degli esamiVentiquattro i giocatori selezionati da Italiano in vista del match contro i bianconeri, valido per la 33ª giornata di Serie A. Assente il difensore, alle prese con una distorsione ... gazzetta.it . @Bolognafc1909, i convocati per la sfida contro la Juventus x.com La lista dei convocati per #JuventusBologna #WeAreOne facebook