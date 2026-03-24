Giudice Sportivo Serie A uno squalificato per Juve Genoa | non ci sarà nel match dell’Allianz Stadium Il comunicato ufficiale della Lega con tutte le decisioni dopo la 30ª giornata

Da juventusnews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la 30ª giornata di campionato, la Lega ha pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo. Tra le sanzioni, è stato deciso che un calciatore non potrà partecipare alla prossima partita, in programma allo stadio Allianz Stadium. La squalifica riguarda esclusivamente il giocatore coinvolto nella partita tra Juventus e Genoa.

Giudice Sportivo Serie A: salterà la sfida fra Juve e Genoa per il match la squalifica. Ecco il comunicato con tutte le decisioni dopo la giornata di campionato. Archiviata l’undicesima giornata di ritorno, arrivano puntuali i verdetti del Giudice Sportivo. Il dottor Gerardo Mastrandrea, nel corso della riunione odierna, ha esaminato i referti arbitrali delle gare disputate nel fine settimana del 20-22 marzo 2026, deliberando sanzioni disciplinari per società, calciatori e staff tecnico. Il quadro emerso ridisegna le disponibilità delle squadre in vista del prossimo turno di campionato. Ammende alle società: puniti i lanci dagli spalti Sul fronte delle sanzioni pecuniarie, il comunicato ufficiale evidenzia comportamenti non regolamentari da parte delle tifoserie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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