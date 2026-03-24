Giudice Sportivo Serie A uno squalificato per Juve Genoa | non ci sarà nel match dell’Allianz Stadium Il comunicato ufficiale della Lega con tutte le decisioni dopo la 30ª giornata

Dopo la 30ª giornata di campionato, la Lega ha pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo. Tra le sanzioni, è stato deciso che un calciatore non potrà partecipare alla prossima partita, in programma allo stadio Allianz Stadium. La squalifica riguarda esclusivamente il giocatore coinvolto nella partita tra Juventus e Genoa.