Giudice Sportivo Serie A uno squalificato per Juve Genoa | non ci sarà nel match dell’Allianz Stadium Il comunicato ufficiale della Lega con tutte le decisioni dopo la 30ª giornata
Dopo la 30ª giornata di campionato, la Lega ha pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo. Tra le sanzioni, è stato deciso che un calciatore non potrà partecipare alla prossima partita, in programma allo stadio Allianz Stadium. La squalifica riguarda esclusivamente il giocatore coinvolto nella partita tra Juventus e Genoa.
Giudice Sportivo Serie A: salterà la sfida fra Juve e Genoa per il match la squalifica. Ecco il comunicato con tutte le decisioni dopo la giornata di campionato. Archiviata l’undicesima giornata di ritorno, arrivano puntuali i verdetti del Giudice Sportivo. Il dottor Gerardo Mastrandrea, nel corso della riunione odierna, ha esaminato i referti arbitrali delle gare disputate nel fine settimana del 20-22 marzo 2026, deliberando sanzioni disciplinari per società, calciatori e staff tecnico. Il quadro emerso ridisegna le disponibilità delle squadre in vista del prossimo turno di campionato. Ammende alle società: puniti i lanci dagli spalti Sul fronte delle sanzioni pecuniarie, il comunicato ufficiale evidenzia comportamenti non regolamentari da parte delle tifoserie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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