Dopo diversi mesi di assenza, Brian Cage è tornato a partecipare a un evento di AEW, apparendo durante l'ultima puntata di Dynamite. La sua assenza era stata causata da un intervento chirurgico al ginocchio, che aveva richiesto un lungo periodo di recupero. La sua presenza in occasione dello show ha fatto seguito a un lungo periodo di assenza dai ring.

Brian Cage è finalmente tornato in AEW dopo mesi di assenza dovuti al recupero da un importante intervento chirurgico al ginocchio. Durante l’episodio del 13 maggio di AEW Dynamite, Cage ha fatto il suo ritorno a sorpresa rispondendo alla open challenge di Kevin Knight per il TBS Championship. WHO BETTA?! @BrianCageGMSI is back and answering @Jet2Flyy 's TNT Championship Open Challenge! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS + HBO Max pic.twitter.comgNDnQ8Ridk — All Elite Wrestling (@AEW) May 14, 2026 Brian Cage torna sul ring dopo mesi di incertezza. Il rientro ha subito attirato l’attenzione, soprattutto perché Cage aveva in precedenza raccontato quanto fosse stata dura la sua riabilitazione dopo il terzo intervento al ginocchio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Il ritorno di “The Machine”, Brian Cage di nuovo in azione a Dynamite

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