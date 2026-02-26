Thunder Rosa torna a lottare per il titolo mondiale femminile AEW dopo oltre un anno dall’ultima occasione. AEW ha ufficializzato un importante match titolato per la prossima puntata di Dynamite: Thekla metterà in palio l’AEW Women’s World Championship contro Thunder Rosa. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima puntata, durante un segmento backstage con Renee Paquette, Thunder Rosa e Kris Statlander. Le due sfidanti saranno inoltre in azione questo weekend a Collision, dove affronteranno Julia Hart e Skye Blue, note come le Sisters Of Sin e alleate della campionessa. Per Thunder Rosa si tratta di una grande opportunità: sarà la sua prima chance per l’AEW Women’s World Championship da Worlds End 2024, quando aveva sfidato l’allora campionessa Mariah May senza riuscire a conquistare il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Thekla difenderà l’AEW Women’s World Championship contro Thunder Rosa a Dynamite

AEW: Kris Statlander difende contro Thekla a DynamiteLa campionessa ha superato la “Toxic Spider” nella prima difesa titolata del 2026, ma Megan Bayne e Penelope Ford hanno già messo gli occhi sulle...

AEW: Kenny Omega vs Swerve Strickland ufficiale per il prossimo AEW DynamiteAEW ha annunciato un match di altissimo livello per la prossima puntata di Dynamite: Kenny Omega affronterà Swerve Strickland in un incontro singolo,...