Il 1° maggio si terrà un evento di wrestling che vedrà un match tra l’attuale campione e un wrestler noto per i suoi trascorsi in diverse federazioni. La sfida, annunciata come parte di un grande crossover, rappresenta il primo incontro ufficiale tra i due atleti, dopo mesi di scambi di battute e provocazioni pubbliche. L’evento si svolgerà presso un’arena non ancora specificata.

MJF e Nic Nemeth non si limitano più a scambiarsi frecciatine: molto presto saliranno ufficialmente sul ring uno contro l’altro. Dopo settimane di provocazioni e una sfida lanciata da MJF a Nemeth anche oltre i confini promozionali, la situazione si è trasformata in un incontro confermato. Durante la giornata di ieri, Brian Myers ha annunciato su Twitter che entrambe le parti hanno raggiunto un accordo per risolvere tutto sul ring: “Ho parlato con entrambe le parti coinvolte e hanno deciso di regolare la questione. Non ci sono più molti dream match nel wrestling professionistico. ma questo è sicuramente uno di quelli. La Create-A-Pro Wrestling è orgogliosa di annunciare ufficialmente: 1° maggio, Melville, New York — MJF vs Nic Nemeth. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA/AEW: MJF affronterà Nic Nemeth a Monumental Moment, annunciato il grande crossover del 1° maggio

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