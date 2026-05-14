Aeroporto di Reggio Calabria dal nuovo terminal alle future tappe del piano di sviluppo

Sabato 16 febbraio si terrà l'inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto di Reggio Calabria. L'evento segna un momento importante per l'infrastruttura locale, che ha subito lavori di ampliamento e rinnovamento. Dopo il taglio del nastro, si apriranno le porte a nuove rotte e servizi che puntano a migliorare le connessioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo dell'aeroporto prevede ulteriori tappe nel prossimo futuro, con interventi già programmati per ampliare le capacità e i collegamenti.

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Il taglio del nastro di sabato 16 febbraio all'aeroporto di Reggio Calabria si preannuncia come un evento storico e carico di aspettative per il futuro. Sono trascorsi sette anni da quel febbraio 2019 in cui il gestore aeroportuale calabrese Sacal firmò la convenzione con il ministero delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Occhiuto: Aeroporto di Reggio Calabria pronto tra dieci giorni Sullo stesso argomento Aeroporto di Reggio Calabria, c'è la data di inaugurazione del nuovo terminalIl presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva parlato di taglio del nastro imminente, e che mancasse poco per l'inaugurazione del nuovo... Aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto sul cantiere annuncia il nuovo terminalDesign mediterraneo, tecnologia, servizi all'avanguardia e una forte impronta identitaria della città di Reggio Calabria. Temi più discussi: Aeroporto di Reggio Calabria, è arrivato il grande giorno dell'inaugurazione: ecco la data; Reggio Calabria, il nuovo Aeroporto dello Stretto apre le porte: inaugurazione il 16 maggio; Aeroporto Reggio Calabria: pieno all’85% il Barcellona di Ryanair ad Aprile 2026; Aeroporto di Reggio, c’è la data per il taglio del nastro. L’annuncio di Cannizzaro. Aeroporto di Reggio, c’è la data per il taglio del nastro. L’annuncio di Cannizzaro calabriadirettanews.com/2026/05/09/aer… via @CDNewsCalabria x.com L’Aeroporto di Reggio Calabria vola nel futuro: sabato l’inaugurazione della nuova aerostazioneSabato prossimo, 16 maggio, alle ore 18:30, la città di Reggio Calabria celebrerà un traguardo fondamentale per il proprio sviluppo infrastrutturale con l’inaugurazione della nuova aerostazione dell’A ... strettoweb.com Il miracolo dell’Aeroporto di Reggio Calabria: la nuova avveniristica Aerostazione è già realtà. Così la città diventa la porta del MediterraneoL’immagine che si staglia oggi davanti agli occhi dei viaggiatori e dei cittadini è quella di un cambiamento epocale che profuma di modernità e di riscatto per l’intero territorio. L’Aeroporto di Regg ... strettoweb.com