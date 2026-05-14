Aeroporti | il Mit inserisce la Basilicata nel nuovo Piano Nazionale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito la regione Basilicata nel nuovo Piano Nazionale degli aeroporti. La questione centrale riguarda come la regione potrà superare l’isolamento senza la presenza di un aeroporto civile dedicato. Sono in corso analisi tecniche condotte dal Mit e dall’Enac per valutare le caratteristiche del territorio lucano. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulle infrastrutture aeroportuali italiane.

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? Domande chiave Come potrà la Basilicata superare l'isolamento senza uno scalo civile proprio?. Quali analisi tecniche condurranno Mit ed Enac sul territorio lucano?. Perché la pista Mattei di Pisticci è diventata centrale nel piano?. Come influirà il consorzio di Matera sulla gestione dei nuovi collegamenti?.? In Breve L'assessore Pasquale Pepe punta alla gestione tecnica senza influenze politiche.. L'iter prevede esami della Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e commissioni parlamentari.. Il consorzio industriale di Matera punta a trasformare la pista Mattei di Pisticci.. Il monitoraggio Mit ed Enac valuterà i collegamenti per superare l'isolamento lucano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroporti: il Mit inserisce la Basilicata nel nuovo Piano Nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aeroporti, presentato al Mit il piano nazionale 2026-35. Salvini: “Spero si faccia in fretta”(Adnkronos) – Presentato oggi, martedì 12 maggio, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Aeroporti: Zinzi (Lega): “Grazzanise centrale nel nuovo piano nazionale”Tempo di lettura: 2 minuti “Come abbiamo sempre auspicato, la centralità dello scalo di Grazzanise è stata riconosciuta nel nuovo piano nazionale... Temi più discussi: MIT – Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035: sviluppo e crescita del settore aereo; Piano Nazionale Aeroporti, il Governo ridisegna il futuro del trasporto aereo italiano; Presentato al Mit il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035; Piano aeroporti 2026-2035: 13 reti integrate, Fiumicino centrale e capacità verso 305 milioni di passeggeri. Piano nazionale aeroporti, la Basilicata entra per la prima volta nel testoIl nuovo Piano nazionale degli aeroporti (Pna) predisposto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti -Mit- (vedi AVIONEWS) introduce, per la prima volta, un riferimento diretto alla Basilicat ... avionews.it Il ministero Trasporti presenta il Piano Nazionale AeroportiIl ministero dei Trasporti ha presentato il 12 maggio 2026 il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, che fissa a 305 milioni di passeggeri l'anno l'obiettivo di capacità al 2035 e stanzia 1,2 mili ... trasportoeuropa.it