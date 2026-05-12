Aeroporti presentato al Mit il piano nazionale 2026-35 Salvini | Spero si faccia in fretta
Oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato presentato il piano nazionale degli aeroporti 2026-2035. La proposta coinvolge progetti e investimenti previsti per i prossimi anni, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. Il ministro ha espresso la speranza che le procedure si svolgano con rapidità, mentre il ministro dell’Interno ha commentato la presentazione. La proposta emerge come un passo importante nelle strategie di sviluppo del settore.
(Adnkronos) – Presentato oggi, martedì 12 maggio, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Il documento di indirizzo politico e tecnico per lo sviluppo del settore aereo è stato illustrato alla presenza del ministro Matteo Salvini, dei rappresentanti istituzionali, degli operatori del settore e delle parti sociali. Obiettivo primario del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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