Aeroporti presentato al Mit il piano nazionale 2026-35 Salvini | Spero si faccia in fretta

Oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato presentato il piano nazionale degli aeroporti 2026-2035. La proposta coinvolge progetti e investimenti previsti per i prossimi anni, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. Il ministro ha espresso la speranza che le procedure si svolgano con rapidità, mentre il ministro dell’Interno ha commentato la presentazione. La proposta emerge come un passo importante nelle strategie di sviluppo del settore.

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