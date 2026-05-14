AdSP Mtcs il console tunisino in visita al porto di Civitavecchia

Il console tunisino ha visitato questa mattina il porto di Civitavecchia, incontrando il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. La visita si è svolta in un contesto istituzionale, con un colloquio tra le due figure. Nessun altro dettaglio sulle discussioni o sulle attività previste durante la visita è stato reso pubblico. L'incontro si è concluso con una stretta di mano tra i rappresentanti.

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Civitavecchia, 14 mag. (Adnkronos) - Visita istituzionale nel porto di Civitavecchia del Console tunisino Marwen Kablouti, ricevuto questa mattina dal Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa. L'incontro si è svolto presso la sede dell'ente in Molo Vespucci ed è stato l'occasione per ribadire il forte legame tra lo scalo laziale e il porto di Tunisi, già collegati da due linee marittime dirette dedicate sia al traffico passeggeri sia al ro-ro merci. L'obiettivo condiviso è quello di consolidare il ruolo strategico di Civitavecchia come hub delle Autostrade del Mare del Mediterraneo centrale e favorire nuove opportunità di crescita per i flussi commerciali tra le due sponde. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - AdSP Mtcs, il console tunisino in visita al porto di Civitavecchia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026 AdSP Mtcs, risultati concreti dal Seatrade di Miami(Adnkronos) – Si è conclusa con risultati concreti e prospettive di ulteriore crescita la missione al Seatrade Cruise Global di Miami dell’Autorità... Musolino (Adsp Mtcs): Il porto di Civitavecchia verso il nuovo record di 3,5 milioni di crocieristiRoma, 9 apr. (Adnkronos) - Inaugurato questa mattina lo stand di Assoporti Cruise Italy al Seatrade Cruise Global di Miami con il Commissario straordinario dell’Adsp Pino Musolino, che ha fatto ... notizie.tiscali.it AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, in programma fino a giovedì, principale appuntamento ... iltempo.it