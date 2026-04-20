AdSP Mtcs risultati concreti dal Seatrade di Miami

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha partecipato alla fiera Seatrade Cruise Global di Miami, conclusasi di recente, con risultati concreti e possibilità di sviluppo futuro. La missione è stata guidata dal presidente dell'ente e ha visto incontri e accordi finalizzati a rafforzare i collegamenti e le attività portuali nella regione. L'evento ha rappresentato un'occasione per presentare i progetti e le iniziative in corso nel settore crocieristico.

(Adnkronos) – Si è conclusa con risultati concreti e prospettive di ulteriore crescita la missione al Seatrade Cruise Global di Miami dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, guidata dal Presidente Raffaele Latrofa. Al centro degli incontri con i principali operatori internazionali del settore crocieristico, la conferma del trend di crescita che vede. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026 Adsp del mare Sicilia occidentale al Seatrade di Miami, Tardino taglia nastro padiglione ‘CruiseItaly’(Adnkronos) – La presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino e il viceconsole d’Italia Giacomo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: AdSP MTCS: risultati concreti da Seatrade di Miami. Civitavecchia verso ulteriori record; AdSP MTCS, Latrofa al Seatrade di Miami: nuove prospettive per i Porti del Lazio; Dal Seatrade previsioni positive, nonostante il conflitto in Medio Oriente, per le crociere nell’Isola; AdSP MTCS, Latrofa al Seatrade Cruise di Miami: nel 2026 puntiamo a 4 milioni di passeggeri. AdSP Mtcs, risultati concreti dal Seatrade di MiamiRoma, 20 apr. (Adnkronos) - Si è conclusa con risultati concreti e prospettive di ulteriore crescita la missione al Seatrade Cruise Global di Miami ... iltempo.it AdSP MTCS: risultati concreti da Seatrade di Miami. Civitavecchia verso ulteriori record e nuove prospettive per Fiumicino e Gaeta(FERPRESS) – Civitavecchia, 17 APR – Si è conclusa con risultati concreti e prospettive di ulteriore crescita la missione al Seatrade Cruise Global di Miami dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar T ... ferpress.it AdSP MTCS, Latrofa al Seatrade di Miami: nuove prospettive per i Porti del Lazio #PORTI #AdSPMTCS #Latrofa #Miami #Seatrade . Leggi l'articolo - facebook.com facebook AdSP MTCS, Latrofa al Seatrade di Miami: nuove prospettive per i Porti del Lazio dlvr.it/TS58KS #PORTI #AdSPMTCS #Latrofa #Miami x.com