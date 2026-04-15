L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale partecipa al Seatrade Cruise Global di Miami, evento internazionale dedicato alla crocieristica in corso fino a giovedì. La manifestazione rappresenta il principale appuntamento mondiale del settore, attirando operatori e aziende da tutto il mondo. La partecipazione si inserisce in un periodo di crescente attenzione verso il settore portuale e crocieristico, con particolare focus sui progetti di sviluppo e sui record di traffico previsti per il 2026.

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, in programma fino a giovedì, principale appuntamento mondiale del settore crocieristico. La delegazione dell'AdSP Mtcs è guidata dal Presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini. I porti di Roma e del Lazio sono presenti all'interno dello stand CruiseItaly coordinato da Assoporti. Obiettivo della missione è promuovere il network Civitavecchia–Fiumicino–Gaeta, rafforzando il posizionamento competitivo del sistema portuale del Lazio nel panorama internazionale e consolidando i rapporti con le principali compagnie crocieristiche mondiali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026

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