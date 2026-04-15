AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami Civitavecchia verso nuovo record 2026
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale partecipa al Seatrade Cruise Global di Miami, evento internazionale dedicato alla crocieristica in corso fino a giovedì. La manifestazione rappresenta il principale appuntamento mondiale del settore, attirando operatori e aziende da tutto il mondo. La partecipazione si inserisce in un periodo di crescente attenzione verso il settore portuale e crocieristico, con particolare focus sui progetti di sviluppo e sui record di traffico previsti per il 2026.
Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, in programma fino a giovedì, principale appuntamento mondiale del settore crocieristico. La delegazione dell'AdSP Mtcs è guidata dal Presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini. I porti di Roma e del Lazio sono presenti all'interno dello stand CruiseItaly coordinato da Assoporti. Obiettivo della missione è promuovere il network Civitavecchia–Fiumicino–Gaeta, rafforzando il posizionamento competitivo del sistema portuale del Lazio nel panorama internazionale e consolidando i rapporti con le principali compagnie crocieristiche mondiali.🔗 Leggi su Iltempo.it
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