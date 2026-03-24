Adriano Panatta osserva la sconfitta di Carlos Alcaraz a Miami senza attenuanti e sceglie parole nette per descrivere la prova dello spagnolo, eliminato dopo una prestazione che non lo ha convinto. Intervenuto a La Nuova DS, l’ex campione italiano ha bocciato l’atteggiamento del numero uno del mondo contro Sebastian Korda: "Ve lo dico subiti, Alcaraz a Miami ha perso male". Poi l’analisi entra nel dettaglio: "Korda ha vinto con merito. Nei primi due set lo spagnolo non mi è piaciuto per niente. Sembrava quasi che ci facesse un favore ad essere in campo. Korda ha avuto il braccino nel secondo set altrimenti avrebbe vinto in modo agevole, come era giusto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Adriano Panatta fa a pezzi Carlos Alcaraz: "Mi ricorda Leao"

Articoli correlati

Adriano Panatta non fa sconti ad Alcaraz: “A Miami ha perso male, sembrava svogliato”. E sulle dichiarazioni di Fonseca…Adriano Panatta non usa mezzi termini e, intervenuto a La Nuova DS in onda su Rai 2 HD, ha offerto una lettura netta e senza sconti della sconfitta...

Leggi anche: “Sembrava ci facesse un favore a essere in campo. Mi ha ricordato Leao”: Panatta durissimo con Alcaraz

Aggiornamenti e notizie su Adriano Panatta

Temi più discussi: Adriano Panatta non fa sconti ad Alcaraz: A Miami ha perso male, sembrava svogliato. E sulle dichiarazioni di Fonseca…; Adriano Panatta fa a pezzi Carlos Alcaraz: Mi ricorda Leao | Libero Quotidiano.it; Adriano Panatta duro su Carlos Alcaraz: Sembrava che ci facesse un favore a giocare; Adriano Panatta perentorio su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: E’ un dato di fatto.

Adriano Panatta non fa sconti ad Alcaraz: A Miami ha perso male, sembrava svogliato. E sulle dichiarazioni di Fonseca…Adriano Panatta non usa mezzi termini e, intervenuto a La Nuova DS in onda su Rai 2 HD, ha offerto una lettura netta e senza sconti della sconfitta di ... oasport.it

Adriano Panatta perentorio su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: E' un dato di fattoL'ex tennista azzurro ha commentato l'eliminazione del tennista di Murcia e ha di nuovo confrontato i due grandi rivali ... msn.com

Ospite a 'La Domenica Sportiva', l'ex tennista Adriano #Panatta ha parlato di #Leao mentre commentava #Alcaraz. Perché Scoprilo nei commenti qui sotto #SempreMilan facebook