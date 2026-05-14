Adempimenti di fine anno e relazioni finali | 21 documenti già pronti da scaricare
Sono disponibili 21 documenti relativi agli adempimenti di fine anno e alle relazioni finali, pronti per essere scaricati. Questi materiali sono destinati a chiudere l’anno scolastico e sono accessibili agli abbonati di “Gestire la scuola” tramite la rivista sfogliabile. Le istruzioni per il download si trovano all’interno del numero, a pagina 2.
Documenti pronti all’uso per chiudere l’anno scolastico. Scaricabili per gli abbonati a “Gestire la scuola” attraverso la rivista sfogliabile, vedi istruzioni all’interno della rivista sfogliabile a pagina 2. Non sei abbonato? Ecco tutti i vantaggi Cosa troverai, circa 135 documenti già pronti, tra cui quelli utili per gli adempimenti finali, tra cui: Circolare adempimenti di fine. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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