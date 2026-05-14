Adempimenti di fine anno e relazioni finali | 21 documenti già pronti da scaricare

Sono disponibili 21 documenti relativi agli adempimenti di fine anno e alle relazioni finali, pronti per essere scaricati. Questi materiali sono destinati a chiudere l’anno scolastico e sono accessibili agli abbonati di “Gestire la scuola” tramite la rivista sfogliabile. Le istruzioni per il download si trovano all’interno del numero, a pagina 2.

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