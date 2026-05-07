Gestire la scuola a fine anno scolastico tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare

È stato pubblicato il secondo numero del 2026 della rivista digitale dedicata agli operatori scolastici, tra cui dirigenti, DSGA e personale amministrativo. Il volume si concentra sugli adempimenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico 202526, offrendo 135 circolari e documenti già pronti da scaricare e utilizzare. La pubblicazione fornisce indicazioni pratiche e aggiornate per affrontare le procedure di fine anno.

È disponibile il numero 22026 della rivista trimestrale digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA, staff di presidenza e personale amministrativo, con un focus sugli adempimenti che accompagnano la chiusura dell’anno scolastico 202526. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Adozione libri di testo: 13 documenti tra guide e modelli già pronti all’uso: circolari, schede, verbali, delibere. ScaricaliUna sequenza strutturata di articoli, guide e modelli documentali accompagna le scuole nel procedimento di adozione dei libri di testo per l’anno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Agenda delle scadenze per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve?; Gestione dei ricorsi riguardanti le ferie del personale scolastico; Come gestire rabbia e paura a scuola: a Granozzo un week end dedicato all'educazione emozionale; Ansia a scuola: ragazzi delle medie che non sanno gestire un compito elementare di autonomia, A scuola si va per studiare, l'ascolto e i punti di riferimento si cercano prima in famiglia. Dibattito sui social. Ansia a scuola: ragazzi delle medie che non sanno gestire un compito elementare di autonomia, A scuola si va per studiare, l’ascolto e i punti di riferimento si ...Il dibattito sulla crisi emotiva giovanile divide i lettori tra colpe scolastiche, enormi responsabilità familiari e l'abuso di smartphone pervasivi ... orizzontescuola.it La scuola che fa stare bene . Il progetto per un’Incisa più vivaLa proposta dei ragazzi: spazi aperti, podcast e creatività per una comunità a misura di giovane . CLASSE II A DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI (INCISA VALDARNO). lanazione.it #RomaLazio, #Massucci: "La decisione la prossima settimana. Pronti a gestire la sovrapposizione con gli Internazionali di tennis" #ASRoma #SerieA x.com ** ISA 2026: come richiedere i dati precalcolati e gestire delega unica e download ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/05/isa-2026-dati-precalcolati-delega-unica.html](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/05/isa-2026- - facebook.com facebook