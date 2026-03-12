Commercio in 13 anni spariti 4mila negozi

In tredici anni, più di 4.000 negozi sono scomparsi nei dieci principali comuni della regione, tra cui Bologna, Modena e Rimini. Le imprese del commercio al dettaglio sono passate da un numero di circa 17.000 a una cifra inferiore, con un calo significativo nel settore. La perdita riguarda attività di varia tipologia, contribuendo a modificare il panorama commerciale locale.

Più di 4.000 negozi spariti in 13 anni. Nei dieci principali comuni della regione (Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) le imprese del commercio al dettaglio sono passate dalle 17.299 del 2012 alle 13.292 del 2025, con un calo del 23,2%. E' Confcommercio Emilia-Romagna a estrapolare i dati regionali sulla demografia d'impresa nelle città italiane dal report del centro studi di Confcommercio su dati dell'Istituto Tagliacarne. I settori più colpiti nei tredici anni analizzati sono le edicole (-57,4%), il carburante per autotrazione (-47,7%), l'abbigliamento e calzature (-39,3%), il commercio ambulante (-33,6%), i mobili e ferramenta (-32%) e libri e giocattoli (-25,8%). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

