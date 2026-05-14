Addio all’ex Hotel Elite di Galzignano | partite le demolizioni dello storico complesso
Nella mattinata di mercoledì 13 maggio sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex Hotel Elite di Galzignano Terme, un complesso che si trovava ai piedi dei Colli Euganei. Dopo quasi trent’anni di abbandono, le operazioni di smantellamento sono state avviate per rimuovere le strutture ormai dismesse. La demolizione riguarda l’intero edificio, che in passato aveva svolto anche funzioni diverse rispetto all’attività alberghiera.
Dopo quasi trent’anni di abbandono, l’ex Hotel Elite di Galzignano Terme ha iniziato a scomparire. Nella mattinata di mercoledì 13 maggio sono infatti partiti i lavori di demolizione dello storico complesso situato ai piedi dei Colli Euganei, conosciuto in passato non solo come albergo ma anche.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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