Alessia La Rosa morta la bambina di 8 anni tifosa del Palermo diventata simbolo di solidarietà | Incarnava la passione più genuina

È morta all’età di otto anni una bambina nota per la sua passione per la squadra di calcio locale. Nonostante la malattia, era abbonata in Curva Nord e seguiva le partite con entusiasmo. La sua figura aveva attirato l’attenzione di tifosi e non, diventando simbolo di solidarietà e di dedizione alla squadra. La notizia ha suscitato cordoglio tra i supporter e la comunità sportiva.

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Alessia La Rosa è morta all’età di 8 anni. Tutta la tifoseria di Palermo e non solo è in lutto per la scomparsa della bambina di 8 anni, che nonostante la sua lotta contro il tumore era abbonata in Curva Nord e continuava a sostenere l’amato club rosanero. “ Addio guerriera “, si legge in un post sul profilo Facebook del tifo organizzato. La camera ardente viene allestita proprio allo stadio Renzo Barbera: la salma della bambina è attesa nell’impianto sportivo nel primo pomeriggio. Alessia La Rosa con la sua presenza era un’icona del Palermo Calcio. In diversi gare ufficiali era scesa in campo al fianco del calciatore rosanero Jacopo Segre. Ma la sua vicenda aveva travalicato i confini del tifo e la piccola era diventata simbolo della solidarietà legata al pallone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alessia La Rosa, morta la bambina di 8 anni tifosa del Palermo diventata simbolo di solidarietà: “Incarnava la passione più genuina” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Morta Alessia La Rosa, la piccola super-tifosa del Palermo: "Ciao guerriera"È morta ieri, dopo una lunghissima lotta contro un tumore, Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della... Morta a 8 anni Alessia, la piccola tifosa del Palermo?(Adnkronos) – E' morta nella notte la piccola Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni, che da anni lotta contro un tumore e che, nonostante la malattia... Temi più discussi: Alessia La Rosa, morta la bimba di 8 anni tifosa del Palermo. Lottava contro un tumore; Addio guerriera: è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti; Addio ad Alessia, la piccola tifosa entrata nel cuore di tutta la città. Camera ardente allo stadio; Morta a 8 anni Alessia, la piccola tifosa del Palermo. Alessia La Rosa, morta la bimba di 8 anni tifosa del Palermo. Lottava contro un tumore x.com Alessia La Rosa, morta la bambina di 8 anni tifosa del Palermo malata di tumore: «Addio guerriera». La camera ardente allo stadioIl cuore di Palermo si ferma per un dolore immenso. Nella notte si è spenta Alessia La Rosa, la bambina di soli 8 anni che da tempo combatteva con coraggio sovrumano contro un ... leggo.it Morta a 8 anni Alessia La Rosa, la 'guerriera' tifosa del Palermo calcioNon ce l'ha fatta Alessia La Rosa, soprannominata 'la guerriera', la bambina palermitana di otto anni che per quasi sette ha combattuto contro un tumore. La piccola si è spenta ieri. (ANSA) ... ansa.it