A Palermo si piange Alessia La Rosa, una bambina di otto anni che ha combattuto a lungo contro una malattia. La sua storia ha attirato l’attenzione della comunità, che si è stretta intorno alla famiglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici, conoscenti e appassionati di calcio, che avevano seguito con affetto il suo percorso. La città si è unita nel ricordo di una piccola guerriera.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio. Si è spenta a otto anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Palermo piange la scomparsa di Alessia La Rosa, la bambina di appena otto anni conosciuta da tutti come “la guerriera”, diventata negli anni un simbolo di coraggio e speranza. La piccola combatteva contro un tumore da quasi sette anni, affrontando la malattia con una forza che aveva commosso migliaia di persone. La notizia della sua morte, avvenuta ieri, ha profondamente colpito non solo il capoluogo siciliano ma anche il mondo del calcio italiano, che negli ultimi mesi si era stretto attorno alla sua storia. L’amore per il Palermo e il legame con la curva Nord.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palermo in lutto per Alessia La Rosa, la “guerriera” simbolo di forza e amore per il calcio

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Palermo piange Alessia La Rosa, la piccola tifosa rosanero venuta a mancare oggi. Il suo sorriso, il suo amore per la squadra e la sua forza restano nel ricordo di chi le ha voluto bene e di un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla sua famiglia x.com

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