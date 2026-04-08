Addio a Pietro Gargano decano e maestro dei giornalisti de Il Mattino

È scomparso Pietro Gargano, giornalista con una lunga carriera presso il quotidiano locale. Era stato caporedattore centrale fino al 2008 e, all'età di 83 anni, continuava a collaborare come firma del giornale. La sua presenza nel mondo del giornalismo era riconosciuta e rispettata da colleghi e lettori. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla redazione.

Addio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una delle firme più prestigiose del quotidiano napoletano. Orgogliosamente porticese da generazioni, Pietro Gargano, "Zio Pietro" per generazioni di giornalisti che si sono ispirati alla sua figura mitica nel Mattino, s'è spento stamane nella sua casa al centro di Napoli. Ha combattuto da leone contro gli acciacchi dell'età, che lo avevano piegato ma non spezzato. Li ha affrontati con una forza straordinaria, accompagnato anche da una fede particolarissima, che vedeva nel Santo porticese, San Ciro, il Santo medico, una icona di continuo riferimento ed ossequio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Addio a Pietro Gargano, decano e maestro dei giornalisti de Il Mattino Leggi anche: Addio a Aloisio Bonfanti, decano dei giornalisti e memoria storica di Lecco Addio a Pietro Cinotti. Il ’maestro’ dei fotografiAlla notizia della scomparsa di Pietro Cinotti, uno dei fotografi per eccellenza di Siena, ci sono venuti alla mente gli incontri casuali, quelli che...