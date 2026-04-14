Addio a Franco Esposito decano dei giornalisti napoletani

È deceduto Franco Esposito, riconosciuto come uno dei giornalisti più anziani di Napoli. Ha lavorato per molti anni come firma de Il Mattino e de Il Corriere dello Sport. Oltre alla carriera giornalistica, ha scritto diverse opere letterarie. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Si è spento Franco Esposito, decano del giornalismo partenopeo. Per anni firma de Il Mattino e de Il Corriere dello Sport è stato anche autore di diverse opere letterarie.Tra i messaggi di cordoglio per ricordarlo c'è quello del presidente dell'ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli: “Ciao.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Addio a Aloisio Bonfanti, decano dei giornalisti e memoria storica di Lecco Addio a Pietro Gargano, decano e maestro dei giornalisti de Il MattinoAddio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una... Telecolore. . Gol su gol | Franco Esposito: "Domani la Antarees srl di Cristiano Rufini verserà 1,250 mln alla Salerno Coast Investment sel. Closing a metà settimana, mercoledì o giovedì alle 16, con clausola sospensiva" - facebook.com facebook