Morì di leucemia 31 anni fa il padre Francesco Miccoli cerca ancora la verità | Riesumate la salma di mio figlio

Trentuno anni dopo la morte di suo figlio, avvenuta a causa di una leucemia, un padre di 72 anni chiede di riesumare la salma per approfondire le cause del decesso. La richiesta arriva in un contesto di indagini e approfondimenti legali, che coinvolgono le autorità sanitarie e giudiziarie locali. La famiglia continua a mantenere vivo il ricordo del giovane e a cercare risposte definitive sulla sua scomparsa.

Pesaro, 26 marzo 2026 – A 31 anni dalla morte di suo figlio, Francesco Miccoli, 72 anni, cerca ancora la verità. Era seduto ieri, su una panchina davanti al tribunale, dopo avere viaggiato, per la trentesima volta in questi anni, per oltre 7 ore in treno da Taranto a Pesaro, essere arrivato alle 3 di notte alla stazione, e aver aspettato che verso le 5 il bar aprisse per prendersi un caffè. E per lottare ancora. Ha consegnato al gip l’incartamento riguardante la moglie del figlio. Era in tribunale per consegnare al gip tutto l’incartamento riguardo la morte del figlio, Lorenzo. Militare di leva al 28° Pavia, Lorenzo, malato di leucemia, muore il 2 marzo 1995, a 20 anni, nel reparto di Ematologia dell’ospedale di Pesaro, allora diretto da Guido Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morì di leucemia 31 anni fa, il padre Francesco Miccoli cerca ancora la verità: “Riesumate la salma di mio figlio” Articoli correlati Il figlio di Pietro Sanua e la battaglia lunga 31 anni: “Noi non ci arrenderemo mai, lo giurai sulla tomba di mio padre”Milano - “Noi non ci arrendiamo, continueremo a lottare per avere giustizia: l’ho giurato sulla tomba di mio padre”. Leggi anche: “Nell’aldilà ero molto felice e sereno, parlavo con mio figlio e mio padre che era morto anni fa”: il racconto incredibile di Rhys Edwards dopo l’infarto Aggiornamenti e notizie su Morì di leucemia 31 anni fa il padre... Discussioni sull' argomento Ucciso in sette mesi da una leucemia fulminante: Luca muore a 31 anni il giorno di Natale; Militare morì in ospedale nel '95 a Pesaro, la famiglia si oppone all'archiviazione; Muore di leucemia a 18 anni I genitori dissero no alla chemio; AVIGLIANO (PZ). LA GRANDE FESTA PER I 112 ANNI DI NONNO VITANTONIO LOVALLO, L’UOMO PIÙ ANZIANO D’ITALIA, IL SECONDO IN EUROPA, IL QUARTO AL MONDO. ECCEZIONALE! AUGURISSIMI! IL SALUTO DEL SINDACO GIUSEPPE MECC. Via libera ai funerali di Jessica Francisconi, morta a 31 anni, secondo l’autopsia per una leucemia fulminanteUna leucemia fulminante, diagnosticata dopo il decesso, sarebbe la causa della morte di Jessica Francisconi, 31 anni, imprenditrice agricola di Savarna. ravennaedintorni.it A 17 anni, fu rifiutata dal college. A 25 anni, sua madre morì di malattia. A 26 anni, si trasferì in Portogallo per insegnare inglese. A 27 anni, si sposò. Suo marito la maltrattava. Nonostante ciò, nacque sua figlia. A 28 anni, divorziò e le fu diagnosticata una grav - facebook.com facebook