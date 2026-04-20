Il figlio di Sal Da Vinci ha avuto una meningite ai due anni, ma ora sta bene. La malattia è tornata spesso nei racconti del cantante, che ne ha parlato di nuovo durante un'intervista a Sky TG24. Nel corso dell'intervista, ha condiviso alcuni dettagli sul passato del figlio e sulla sua condizione attuale. Nessun’altra informazione sulla malattia o sulle conseguenze è stata resa nota.

L a malattia del figlio Francesco torna spesso nei racconti di Sal Da Vinci. Il cantante ne ha parlato di nuovo nel corso di un’intervista a Stories, ciclo di interviste di Sky TG24. Un momento di grande difficoltà per lui e per la sua famiglia, arrivato quando il bambino aveva un anno e mezzo. Sal Da Vinci, la dedica alla moglie dopo Sanremo: «Paola mi ha salvato» X Leggi anche › Sal Da Vinci, il figlio Francesco ricorda la malattia che l’ha colpito da piccolo Sal Da Vinci e la malattia del figlio Francesco. «Non si trovava una via d’uscita, ero disperato» ha ricordato Sal Da Vinci pensando a quei giorni. « Avevo chiesto una grazia alla Madonna: se si fosse salvato non avrei più cantato.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il figlio Francesco a due anni è stato colpito da una meningite. Ora sta bene

Notizie correlate

Cos’è la meningite, malattia che ha colpito il figlio di Sal Da Vinci da piccolo(Adnkronos) – Aveva 1 anno e mezzo Francesco, figlio del vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci, quando venne colpito dalla meningite.

Giovane tenuto in vita per due giorni senza polmoni, liquefatti da una sepsi: ora sta bene. Come hanno fattoI medici del Northwestern Memorial Hospital hanno salvato un giovane grazie a un intervento straordinario, che ha permesso di mantenerlo in vita...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sal Da Vinci: Ero disperato. Mio figlio ha avuto la meningite a un anno mezzo. Avevo chiesto una grazia alla Madonna: se si fosse salvato non avrei più cantato. Sono stato interrotto dalla dottoressa; Moser: Non sono un nonno tenero. Mia nipote ha due nomi, ne ricordo uno alla volta. Ma tanto non capisce...; Francesco Moser sulla nipotina, figlia di Ignazio e di Cecilia Rodriguez: Mi dimentico sempre il suo nome, sarà perché ne ha due. Non sono un nonno tenero; 'Il figlio del dottore' di Francesco Caremani il 22 aprile la presentazione a Castel Maggiore.

Chi è Francesco, figlio di Nancy Brilli e Luca Manfredi | E’ la mia certezzaChi è Francesco, figlio di Nancy Brilli: nato dalla liaison con il regista Luca Manfredi, E’ la mia bussola…. ilsussidiario.net

Francesco, figlio di Sal Da Vinci: Papà è il mio pilastro/ La malattia? Colpito da meningite ad 1 anno…Francesco, figlio di Sal Da Vinci - vincitore di Sanremo 2026 - si racconta nel salotto de La Volta Buona: Adolescenza difficile ma grazia a papà…. Una gioia di famiglia, di un popolo; lo sottolinea ... ilsussidiario.net

Francesco Emilio Borrelli - facebook.com facebook

Francesco Starace. Né Russia né Golfo. L'Ue scelga l'indipendenza energetica (di A. Farruggia) x.com