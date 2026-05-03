La Guerri Napoli si scioglie nell’ultimo quarto | perde a Reggio Emilia e dice addio ai playoff

Nell’ultimo quarto, la squadra di Napoli ha subito un calo che ha portato alla sconfitta sul campo della Pallacanestro Reggiana. La partita si è conclusa con il punteggio di 91-80 a favore della squadra di casa, che ha così impedito alla formazione partenopea di accedere ai playoff. La gara si è svolta al PalaBigi di Reggio Emilia, segnando la fine del percorso stagionale per i napoletani.

La Guerri Napoli perde 91-80 al PalaBigi di Reggio Emilia contro la Pallacanestro Reggiana e manca definitivamente il treno per i playoff. L’ottavo posto dista infatti due vittorie ora e con questa sconfitta la squadra di Repesa non ha matematicamente la possibilità di qualificarsi. Reggio Emilia invece dà continuità al suo straordinario periodo di forma vincendo la decima partita delle ultime undici in campionato. Napoli conduce tre quarti di ottima intensità in entrambi i lati del campo rispondendo ad ogni colpo di Reggio, ma si scioglie completamente nell’ultimo quarto e subisce un parziale decisivo. I partenopei torneranno in campo domenica prossima alle 17 per salutare il proprio pubblico nell’ultima partita contro l’app Udine.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Guerri Napoli si scioglie nell’ultimo quarto: perde a Reggio Emilia e dice addio ai playoff Notizie correlate La Guerri Napoli si sgretola nell’ultimo quarto e perde a CremonaDopo la netta vittoria contro Varese, la Guerri Napoli era chiamata a dare continuità oggi a Cremona contro la Vanoli per dimostrare di aver superato... I Playoff restano un miraggio: Cremona rimonta nell’ultimo quarto, Napoli perde 88-81Guerri Napoli perde un’altra partita fuoricasa, sciupando quanto di buono fatto nei primi tre quarti: Cremona rimonta solo negli ultimi 10 minuti con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Doyle domina e la Guerri Napoli batte l’Aquila Trento; I 26 punti di Doyle guidano la vittoria in rimonta della Guerri Napoli sulla Dolomiti Energia Trentino; Guerri Napoli sfida Reggio Emilia: è caccia al blitz che aprirebbe la strada ai playoff; Vittoria casalinga per la Guerri Napoli, terzo KO di fila per Trento. Basket, Una Hotels Reggio Emilia – Guerri Napoli | La diretta del matchREGGIO EMILIA –La Pallacanestro Reggiana affronta al Pala Bigi alle 17 Napoli, l’ultima gara interna della stagione regolare. Se le Guerri, con qualche risultato positivo sugli altri campi, può ancora ... reggionline.com Napoli Basket, sfuma il sogno play-off: gli azzurri perdono a Reggio EmiliaGli uomini di Repesa, avanti di 8 a inizio terzo quarto, si spengono nell'ultima frazione e cedono di 11 punti ai padroni di casa ... napolitoday.it BASKET - LA DIRETTA STREAMING di Una Hotels - Guerri Napoli dal pala Bigi, con Riccardo Bellelli e Leonardo Stellato - facebook.com facebook 5 Pallacanestro Reggiana Guerri Napoli #GuerriNapoli | #DestinationNapoli | #Starting5 x.com