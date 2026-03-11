Reggio Emilia la svolta con Thor protagonista | Mi manda Jordan

A Reggio Emilia, la squadra ha ottenuto una svolta decisiva con Thor come protagonista, che ha dichiarato di essere stato inviato da Jordan. Gli Emiliani, passando dalla zona salvezza ai playoff, hanno vissuto una trasformazione significativa e il lungo, riconosciuto come il miglior stoppatore della lega, rappresenta il volto simbolo di questa nuova fase. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con rinnovata fiducia.

Cinque vittorie in sei partite sono una sfida a trovare negli ultimi due mesi una squadra più in forma di Reggio Emilia. Sabato, col +36 su Trieste che è stato il terzo successo di fila, ha agganciato l'ottavo posto che significa playoff. Sperati in estate, un miraggio a metà dicembre, quando alla settima sconfitta consecutiva era in fondo alla classifica. Poi la svolta, imposta tenendo la barra dritta: avanti con coach Dimitris Priftis, 5° due anni fa, la scelta è stata cambiargli gli ingredienti da cucinare. "La fiducia in Priftis non è mai stata in discussione, il percorso di questi tre anni ci ha permesso di apprezzarne le qualità - racconta la presidente Veronica Bartoli -.