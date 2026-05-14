È venuto a mancare Guido Lisi, un partigiano che ha vissuto cent'anni e sei mesi. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura storica per la comunità, che ha lasciato un ricordo vivo tra chi lo ha conosciuto. La sua vita è stata caratterizzata da un lungo percorso che ha attraversato il Novecento, e la memoria del suo impegno rimane tra i cittadini. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante della storia locale.

Con la silenziosa e serena scomparsa di un amico come Guido Lisi è un altro spicchio di San Gimignano che non c’è più, dopo cento anni e sei mesi. Se n’è andato serenamente, in punta di piedi per non disturbare, portandosi dietro storia, memoria e tanti ricordi di quel "ragazzo" del ’25 di San Gimignano, l’ultimo partigiano delle torri della "Spartaco Lavagnini" e l’ultimo dei 58 volontari partiti, l’otto gennaio 1945, per arruolarsi nel nuovo esercito italiano sia in marina e nel gruppo di combattimento "Cremona". Volontari che furono protagonisti con gli alleati sulla linea Gotica alle foci del Po, nei combattimenti per la liberazione dai nazifascisti della città di Alfonsine vicino a Ravenna per poi avanzare fino alle porte di Venezia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Guido Lisi. La memoria dei partigiani, è scomparso a cento anni: "Un esempio per i giovani"

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