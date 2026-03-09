Latina uomo trovato morto nella sua abitazione sulla Migliara 42 | aveva 72 anni

Da dayitalianews.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Latina, un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita nella sua casa lungo la Migliara 42. I soccorsi sono stati chiamati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La scoperta è avvenuta alle prime ore del giorno, lasciando la zona in stato di shock. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle circostanze del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una drammatica scoperta quella fatta questa mattina alle porte di Latina. Un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione situata lungo Migliara 42; inutili i soccorsi. La scoperta del corpo nella mattinata. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il dramma si sarebbe verificato poco prima delle 8 del mattino. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo dell’uomo; secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un gesto volontario. La scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme, portando sul posto i soccorsi e le autorità competenti. Sul posto sanitari del 118 e Polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

latina uomo trovato morto nella sua abitazione sulla migliara 42 aveva 72 anni
© Dayitalianews.com - Latina, uomo trovato morto nella sua abitazione sulla Migliara 42: aveva 72 anni

Articoli correlati

Trovato morto nella sua abitazione nel Salernitano: indagini in corsoUn uomo di 30 anni, di origini straniere, è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Leggi anche: Dramma ad Eboli: 43enne trovato morto nella sua abitazione

Contenuti e approfondimenti su Latina uomo trovato morto nella sua...

Temi più discussi: Si ribaltano con l’auto, all’interno trovati sei chili di hashish; Viola i sigilli di un immobile e abbandona cumuli di rifiuti; Aprilia, nascondevano oltre 60 chili di droga in casa: arrestati; Non si presenta al lavoro per ore: i colleghi lo trovano morto in auto nel parcheggio dell’ospedale.

Latina, morto in ospedale il 32enne arrestato per la rapina al tabaccaioMorto a Latina il 32enne accusato della rapina a un tabaccaio del 31 gennaio. L’uomo era ricoverato al Santa Maria Goretti dopo un malore accusato subito dopo l’ingresso in carcere ... latinaquotidiano.it

latina uomo trovato mortoE' morto l'uomo che aveva rapinato il tabaccaio a piazza MoroUna volta arrestato subito dopo l’ingresso in carcere a Latina il 32enne ha accusato un malore e si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale al Santa Maria Goretti e in un secondo ... latinaoggi.eu

Cerca altre news e video sullo stesso tema.