Latina uomo trovato morto nella sua abitazione sulla Migliara 42 | aveva 72 anni

Questa mattina a Latina, un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita nella sua casa lungo la Migliara 42. I soccorsi sono stati chiamati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La scoperta è avvenuta alle prime ore del giorno, lasciando la zona in stato di shock. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle circostanze del decesso.

Una drammatica scoperta quella fatta questa mattina alle porte di Latina. Un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita all'interno della propria abitazione situata lungo Migliara 42; inutili i soccorsi. La scoperta del corpo nella mattinata. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il dramma si sarebbe verificato poco prima delle 8 del mattino. All'interno dell'abitazione è stato rinvenuto il corpo dell'uomo; secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un gesto volontario. La scoperta ha fatto scattare immediatamente l'allarme, portando sul posto i soccorsi e le autorità competenti. Sul posto sanitari del 118 e Polizia.

