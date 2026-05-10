Addio a Claudio Graziano figura storica e di spicco dell' Arci nazionale e romana Aveva 69 anni

Da romatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 69 anni Claudio Graziano, figura di rilievo dell'Arci sia a livello nazionale che regionale. Ha ricoperto il ruolo di membro della presidenza nazionale e di presidente dell'Arci Lazio. La sua scomparsa è stata annunciata in una nota ufficiale, lasciando un vuoto nel mondo dell'associazionismo e dell'impegno sociale. La notizia è stata confermata da fonti dell'organizzazione e ha suscitato cordoglio tra i membri e i collaboratori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lutto a Roma, nel mondo dell'associazionismo: è morto Claudio Graziano, storica figura dell'Arci e membro della presidenza nazionale oltre che numero uno dell'Arci Lazio. Addio a Claudio GrazianoLa notizia è stata data dall'Arci, con un lungo e commovente post Facebook. Graziano, classe 1957, si.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Morto Evaristo Beccalossi: il centrocampista, storica bandiera dell’Inter, aveva 69 anniÈ morto, all’età di 69 anni a Brescia, Evaristo Beccalossi: storico centrocampista dell’Inter è stato una delle bandiere della squadra milanese.

Addio a Evaristo Beccalossi, l’icona dell’Inter aveva 69 anniÈ morto all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter e del Brescia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web