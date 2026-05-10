Addio a Claudio Graziano figura storica e di spicco dell' Arci nazionale e romana Aveva 69 anni
È morto a 69 anni Claudio Graziano, figura di rilievo dell'Arci sia a livello nazionale che regionale. Ha ricoperto il ruolo di membro della presidenza nazionale e di presidente dell'Arci Lazio. La sua scomparsa è stata annunciata in una nota ufficiale, lasciando un vuoto nel mondo dell'associazionismo e dell'impegno sociale. La notizia è stata confermata da fonti dell'organizzazione e ha suscitato cordoglio tra i membri e i collaboratori.
Lutto a Roma, nel mondo dell'associazionismo: è morto Claudio Graziano, storica figura dell'Arci e membro della presidenza nazionale oltre che numero uno dell'Arci Lazio. Addio a Claudio GrazianoLa notizia è stata data dall'Arci, con un lungo e commovente post Facebook. Graziano, classe 1957, si.🔗 Leggi su Romatoday.it
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