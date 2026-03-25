Addio a Claudio Santini una vita per il giornalismo

Nella mattina di mercoledì 25 marzo, a Bologna, si è spento Claudio Santini, decano dei giornalisti locali e regionali. Dopo un periodo di ricovero, era tornato a casa prima di perdere la vita all'età di 89 anni. Santini aveva dedicato gran parte della sua vita alla professione giornalistica, diventando una figura riconosciuta nel panorama locale ed emiliano-romagnolo.

Bologna, 25 marzo 2026 – E' morto nella mattina di mercoledì 25 marzo a Bologna, Claudio Santini, decano dei giornalisti di bolognesi ed emiliano-romagnoli: era malato, dopo un periodo di ricovero era tornato a casa dove si è spento all'età di 89 anni. Romagnolo di nascita e bolognese d'adozione, ha trascorso tutta la sua carriera a il Resto del Carlino, dove a fine anni '50 ha iniziato l'attività giornalistica prima alla redazione di Ravenna quindi a Bologna in Cronaca, poi da inviato. Grande firma della cronaca giudiziaria, ha seguito gran parte delle più importanti vicende processuali italiane dal 1968 al 1990. La sua attività nel mondo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Claudio Santini, una vita per il giornalismo Articoli correlati Lutto a Pisa: addio Giorgio Piccioni, voce della città. Una vita per il giornalismo fra tv, Comune e sportPisa, 2 gennaio 2026 – Dopo breve malattia, ci ha lasciati Giorgio Piccioni, nota figura della vita cittadina. Addio a Christian Cesario: il giornalismo sportivo tarantino perde una giovane voceIl mondo del giornalismo e dello sport tarantino è in lutto per la prematura scomparsa di Christian Cesario, morto all’età di soli 33 anni. Contenuti e approfondimenti su Claudio Santini Addio a Claudio Santini, decano dei giornalisti dell’Emilia-RomagnaE’ morto questa mattina a Bologna, Claudio Santini, decano dei giornalisti di Bologna: era malato, dopo un periodo di ricovero era tornato a casa ... corriereromagna.it Addio a Claudio Santini, una vita per il giornalismoMorto a 89 anni lo storico cronista del ‘Carlino’: gli esordi alla fine degli anni Cinquanta a Ravenna, poi l’esperienza in Cronaca a Bologna e infine la carriera di inviato. Dal 1995 al 2004 è stato ... ilrestodelcarlino.it