Il campionato si avvia verso la fase decisiva, con il Napoli che mantiene un vantaggio di tre punti in classifica. La corsa alla qualificazione in Champions League si fa più serrata, mentre la possibilità di conquistare lo scudetto sembra ormai sfumata. Sono stati disputati numerosi incontri, con risultati che hanno inciso sulla classifica generale. La stagione si avvia verso le ultime giornate, con molte sfide ancora da definire.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il conto è iniziato. Undici, dieci, nove. Non sono solo numeri, ma tappe verso l’obiettivo minimo: la qualificazione in Champions League. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il Napoli di Conte deve ora cambiare prospettiva dopo che lo scudetto si è progressivamente trasformato prima in sogno e poi in chimera, complice il +9 dell’Inter a sei giornate dalla fine. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come il pareggio di Parma, unito al risultato di Como, abbia indirizzato quasi definitivamente la corsa al titolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte, conto alla rovescia Champions: Napoli a +3, ma lo scudetto è una chimera”

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Argomenti più discussi: Conte e De Laurentiis: il futuro si deciderà in un vertice a Ischia, ecco quando; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; Conte non molla lo Scudetto: Il sogno non è spento. Il primo gol? Ecco cosa ho detto ai ragazzi; Conte: Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione. E da Hollywood arriva la risposta di De Laurentiis.

L'Europa siamo noi: il podcast del Corriere sui temi caldi dell'Unione. L'iniziativa tra carta e web prevede quattro tappe, fino al 4 maggio: saranno affrontati i problemi urgenti e le soluzioni, dalla casa al clima, dall'Ai al lavoro - facebook.com facebook

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