Neymar spiazza tutti | Questo è il mio ultimo Mondiale! La mia carriera sta per finire e devo esserne consapevole Cosa ha detto il brasiliano

Neymar, attaccante del Santos, ha annunciato che questo sarà il suo ultimo Mondiale e ha detto di essere consapevole che la sua carriera sta per concludersi. La sua dichiarazione ha sorpreso molti, poiché si tratta di un messaggio diretto e senza mezzi termini riguardo alle sue intenzioni future nel calcio internazionale. La sua intervista si concentra esclusivamente sulle sue parole e sui piani per il dopo.

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