A Azzano è stato attivato il segnale 5G, offrendo una connessione più veloce e affidabile. La posa della fibra ottica, interrotta anni fa a Fabbiano, aveva impedito finora l’accesso al 5G nel territorio comunale. L’amministrazione locale, utilizzando fondi provenienti dal PNRR, ha completato i lavori necessari per garantire il collegamento. La nuova rete sarà dedicata anche alle emergenze, migliorando la comunicazione in situazioni critiche.

Il segnale 5G sbarca finalmente ad Azzano. La posa della fibra ottica infatti era interrotta a Fabbiano anni fa, escludendo così Azzano, e l’amministrazione comunale, grazie alle risorse del Pnrr, ha potuto raggiungere questo obiettivo. "Le aziende – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – erano sorde alle richieste in quanto la montagna è considerata per loro una zona a fallimento di mercato e, nonostante reiterate battaglie col Prefetto, sbloccare la situazione non era facile". A soffrire erano prima di tutto le comunicazioni urgenti, sia di carattere medico che di protezione civile. "A ogni temporale rischiava di saltare il flebile segnale 2G presente in paese – sottolinea il sindaco – e se qualcuno si sentiva male non si era mai sicuri di poter attivare il 118.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ad Azzano arriva il segnale 5G. Connessione per emergenze

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