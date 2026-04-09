Ad Azzano San Paolo il primo percorso per la formazione universitaria nel settore aeronautico

A Azzano San Paolo è stato avviato il primo percorso di formazione universitaria dedicato al settore aeronautico. In Italia, si prevede che nel prossimo ventennio ci sarà una richiesta di circa 24.000-25.000 tecnici specializzati in questo comparto. La nuova iniziativa mira a rispondere a questa domanda di professionisti qualificati e a formare figure competenti per il settore aerospaziale.

LA NOVITÀ. In Italia si stima un fabbisogno tra i 24.000 e i 25.000 tecnici nei prossimi vent’anni anni. Un percorso, il primo in Italia, per la formazione universitaria nel settore aeronautico e della mobilità avanzata. Nasce a Bergamo, grazie a un protocollo d’intesa tra Aea - Aircraft Engineering Academy - e l’Università Telematica Internazionale UniNettuno, il progetto di formazione che consentirà ai tecnici manutentori di aeromobili di conseguire la laurea triennale in Ingegneria gestionale a seguito di un anno integrativo di studi a fronte del superamento di cinque esami. Il percorso, presentato questa mattina, giovedì 9 aprile, nella sede di Aea di Azzano San Paolo, permetterà appunto di integrare la formazione accademica con il corso tecnico biennale certificato erogato da Aea Academy. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ad Azzano San Paolo il primo percorso per la formazione universitaria nel settore aeronautico Come scegliere un percorso di formazione professionale nel settore nailsEntrare nel mondo delle unghie richiede oggi competenze tecniche, metodo e aggiornamento costante. Leggi anche: Arpal: nuovi posti di lavoro disponibili, recruiting day nel settore aeronautico e marittimo Temi più discussi: Ad Azzano San Paolo il primo percorso per la formazione universitaria nel settore aeronautico; Azzano Solidale: in pochi mesi, già tanti soci e 81 servizi di trasporto sociale ad Azzano San Paolo; Dove studiano i futuri tecnici aeronautici; Franco Dotti. Acqueforti. Ad Azzano San Paolo il primo percorso per la formazione universitaria nel settore aeronauticoLA NOVITÀ. In Italia si stima un fabbisogno tra i 24.000 e i 25.000 tecnici nei prossimi vent’anni anni. ecodibergamo.it Azzano San Paolo, per Barcella Elettroforniture 188 nuovi assunti nel 2024: «Più forti dell’attacco hacker»Barcella Elettroforniture, l’azienda leader di settore con sede ad Azzano San Paolo, ha comunicato i dati sulle assunzioni e sull’andamento del fatturato nel 2024 che sta per chiudersi. Quanto alle ... bergamo.corriere.it @Atalanta_BC Campeonato Primavera Azzano San Paolo J32 15:00H x.com Nothink srl, azienda di Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, ha brevettato il sistema Heelchanger, risultato di oltre dieci anni di studio e sviluppo... - facebook.com facebook