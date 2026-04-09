Ad Azzano San Paolo il primo percorso per la formazione universitaria nel settore aeronautico
A Azzano San Paolo è stato avviato il primo percorso di formazione universitaria dedicato al settore aeronautico. In Italia, si prevede che nel prossimo ventennio ci sarà una richiesta di circa 24.000-25.000 tecnici specializzati in questo comparto. La nuova iniziativa mira a rispondere a questa domanda di professionisti qualificati e a formare figure competenti per il settore aerospaziale.
LA NOVITÀ. In Italia si stima un fabbisogno tra i 24.000 e i 25.000 tecnici nei prossimi vent’anni anni. Un percorso, il primo in Italia, per la formazione universitaria nel settore aeronautico e della mobilità avanzata. Nasce a Bergamo, grazie a un protocollo d’intesa tra Aea - Aircraft Engineering Academy - e l’Università Telematica Internazionale UniNettuno, il progetto di formazione che consentirà ai tecnici manutentori di aeromobili di conseguire la laurea triennale in Ingegneria gestionale a seguito di un anno integrativo di studi a fronte del superamento di cinque esami. Il percorso, presentato questa mattina, giovedì 9 aprile, nella sede di Aea di Azzano San Paolo, permetterà appunto di integrare la formazione accademica con il corso tecnico biennale certificato erogato da Aea Academy. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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