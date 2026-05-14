Ad Atripalda gli ultimi appuntamenti del Mercato Nero
A Atripalda si sono svolti gli ultimi incontri del Mercato Nero, un evento che ormai si conclude definitivamente. Dopo anni di attività, questa iniziativa lascia spazio ad altri progetti e iniziative. La chiusura segna la fine di un periodo per chi ha partecipato e frequentato il mercato nel corso del tempo. La decisione di chiudere è stata comunicata ufficialmente, portando a una conclusione definitiva di questa tradizione locale.
Tutto passa.Ed è forse proprio questo a dare valore a ciò che viviamo.Il Mercato Nero chiude per sempre. Ma le esperienze vissute davvero non finiscono mai del tutto: cambiano forma, si trasformano, continuano ad agitarsi nelle persone che le hanno attraversate.L’esperienza Mercato NeroQuando -. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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