Ad Atripalda gli ultimi appuntamenti del Mercato Nero

A Atripalda si sono svolti gli ultimi incontri del Mercato Nero, un evento che ormai si conclude definitivamente. Dopo anni di attività, questa iniziativa lascia spazio ad altri progetti e iniziative. La chiusura segna la fine di un periodo per chi ha partecipato e frequentato il mercato nel corso del tempo. La decisione di chiudere è stata comunicata ufficialmente, portando a una conclusione definitiva di questa tradizione locale.

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