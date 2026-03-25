Danza musica e liscio al Mercato Nero di Atripalda

Al Mercato Nero di Atripalda si svolgono due serate nel fine settimana, con eventi che combinano arte contemporanea, musica dal vivo e ballo tradizionale. Durante gli eventi, sono presenti esibizioni di danza e performance artistiche, accompagnate da musica dal vivo e da una balera moderna aperta ai partecipanti. L’evento si svolge all’interno di uno spazio dedicato a diverse forme di intrattenimento.

Il Mercato Nero di Atripalda ospita questo fine settimana due serate che mescolano performance d'arte contemporanea, musica dal vivo e una balera moderna. Due eventi distinti e complementari, uniti dalla stessa filosofia: abbattere la distanza tra artista e pubblico, tra palco e platea, tra passato e presente. Il Circolo dei Confusi del Mercato Nero si trasforma in un acquario creativo: uno spazio chiuso, isolato, dove l'arte non viene eseguita ma semplicemente accade. Al centro della performance troviamo Alessandra Guerra (Danza) e Marco Cucciniello aka Lucio (Musiche): lei abiterà lo spazio attraverso il movimento, lui darà voce al luogo con le sue architetture sonore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Danza, musica e liscio al Mercato Nero di Atripalda Articoli correlati P1 ad Abano Terme, weekend di musica tra liscio e discoAlla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme torna un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, con due serate pensate per... Leggi anche: Ca’ del Liscio, la musica è finita: all’asta il sogno di Raoul Casadei