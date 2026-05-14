Action a Livorno prossima apertura in via di Collinaia | candidature per la ricerca di personale
A Livorno, un nuovo negozio si prepara ad aprire in via di Collinaia, vicino alla Lidl. Si tratta di un brand della grande distribuzione non alimentare, che cerca personale per la futura apertura. La zona commerciale si arricchisce così di una nuova attività, oltre a quella già presente. Le candidature sono aperte per diverse posizioni e l’inaugurazione è prevista nei prossimi mesi.
Non solo Arredissima. In via di Collinaia, nell'area commerciale dove al momento è presente la Lidl, è pronto a sbarcare anche un brand della grande distribuzione non alimentare. Si tratta di Action, catena olandese specializzata in prodotti a basso costo per la casa e la vita quotidiana: dagli.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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