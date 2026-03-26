Plasma buttato via per carenza di personale la Procura di Ancona verso l' apertura di un fascicolo

La Procura di Ancona si appresta ad aprire un fascicolo in merito alla vicenda delle sacche di plasma che sono state gettate via a causa della carenza di personale presso il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, situato nell’ospedale di Torrette. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si attende l’avvio delle indagini.

Indagine contro ignoti. Reati di rilevanza penale ancora da accertare. Il consigliere Mastrovincenzo ha chiesto accesso agli atti ospedalieri “per avere tutti i dati riguardanti le quantità nonché le modalità di raccolta, utilizzo e smaltimento di emocomponenti degli ultimi due mesi” Si va verso l'apertura di un fascicolo, in Procura, per la vicenda delle sacche di plasma sprecate al Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, all’ospedale di Torrette. Sarà contro ignoti e l’indagine servirà a fare accertamenti dopo l’esposto del consigliere regionale di Avs Andrea Nobili depositato ieri in tribunale. Dovrà essere individuato il tipo di reato ravvisato e se è nella fattispecie penale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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