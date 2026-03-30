Panatta Career Day quasi 100 giovani alla ricerca di lavoro | candidature da tutta la regione

Quasi 100 giovani provenienti da diverse zone della regione hanno partecipato al Panatta Career Day 2026 nella sede dell'azienda. L'evento, promosso dalla famiglia Panatta, prevedeva il reclutamento di 42 nuove figure professionali da inserire nell'organico aziendale. Le candidature sono arrivate da vari territori e sono state raccolte durante la giornata dedicata all’incontro tra candidati e rappresentanti dell’azienda.

Il territorio come luogo da abitare, una comunità da valorizzare: è con questa visione che la famiglia Panatta ha organizzato anche quest’anno il Career Day, confermandolo come un vero laboratorio di sviluppo locale. Per un intero pomeriggio, la mensa aziendale Panatta – azienda punto di riferimento internazionale nella progettazione di attrezzature per il fitness e il bodybuilding – si è trasformata in uno spazio dedicato ai colloqui, accogliendo candidati provenienti da tutta la regione, destinati al Parco Acquatico Eldorado, all’Hotel Eldorado e alle palestre Il David di Jesi e Monte Roberto. Tutti i partecipanti hanno sostenuto un primo colloquio conoscitivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Panatta Career Day, quasi 100 giovani alla ricerca di lavoro: candidature da tutta la regione Articoli correlati Dalla formazione al lavoro, oltre 100 aziende alla Federico II per il Career Day StemTorna giovedì 26 marzo il Career Day dedicato alle discipline Stem dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in programma dalle 9 alle 16... Career Day, tra sogni e aspettative: per i giovani una finestra sul mondo del lavoroFirenze, 23 marzo 2026 – Un’occasione concreta per affacciarsi al mondo del lavoro, ma anche un momento di confronto, aspettative e scelte. Contenuti e approfondimenti su Panatta Career Day Torna il career day alla Panatta. Lavoro per bagnini e animatoriDopo il successo dell’anno scorso, con 140 partecipanti e l’inserimento di 23 dipendenti, per il pomeriggio di giovedi dalla ... msn.com Panatta, al via il Career Day 2026: l'evento, le posizioni ricercate e i posti di lavoro disponibiliAPIRO- Il conto alla rovescia è ormai iniziato e cresce l’attesa per la seconda edizione del Career Day Panatta (azienda che ... msn.com