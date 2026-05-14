Acque cancerogene la Regione rafforza i controlli | Ma quella che bevete è sicura
La Regione Campania ha deciso di intensificare i controlli e i monitoraggi sulle acque sotterranee, dopo aver riscontrato criticità in alcuni territori, tra cui alcuni comuni della provincia di Napoli. La regione ha comunicato che, nonostante le problematiche emerse, le acque che arrivano ai cittadini sono considerate sicure e conformi alle normative vigenti. Le nuove misure sono state adottate per garantire una maggiore sicurezza e prevenire eventuali rischi.
La Regione Campania rafforza monitoraggi e protocolli di prevenzione dopo le criticità rilevate nelle acque sotterranee in diversi territori campani, compresi alcuni comuni della provincia di Napoli. Il tema è stato al centro di un tavolo tecnico-istituzionale convocato nella sede della giunta.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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